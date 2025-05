Offenbach (dpa/lhe) - Auch der Start in die neue Woche fällt in Hessen sonnig, trocken und mäßig warm aus. Im Tagesverlauf scheint die Sonne überall im Bundesland, lediglich dünne Schleierwolken und im Südwesten auch Quellwolken zeigen sich am blauen Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mittelte.