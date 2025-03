März in Hessen trocken, sonnig und mild

Offenbach (dpa/lhe) - Zu wenig Regen und reichlich Sonne: Der März mit seinen kalendarischen Winterwochen hat sich in Hessen dieses Jahr zu mild gezeigt. In der Landesmitte sei es außerhalb des Rhein-Main-Gebietes deutlich wärmer als im vieljährigem Mittel gewesen, obwohl es an mehr als 20 Tagen Nachtfrost gegeben habe, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.