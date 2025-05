Stuttgart (dpa/lsw) - In einer Tiefgarage in Stuttgart hat ein Elektroauto Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden umliegende Gebäude geräumt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Feuer konnte am Vormittag gelöscht werden. Wie viele Menschen von der Räumung betroffen waren, blieb zunächst unklar.