Heidelberg: Elektroauto fängt Feuer - mehrere Pkw durch Verpuffungen beschädigt 

Heidelberg. Ein Elektroauto hat kurz vor Mitternacht am Dienstagabend Feuer gefangen, was zu mehreren explosionsartigen Verpuffungen geführt hat. Wie die Polizei mitteilte, sperrten Einsatzkräfte den Brandort in der Bundesnstraße weiträumig ab. Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über und durch die Hitze wurden zwei weitere Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe stand zunächst nicht fest – die Polizei geht von mehreren Zehntausend Euro aus. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg brachte das E-Auto in einen speziellen Container, um einen Folgebrand auszuschließen. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt, Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (dls)

29.1.2025