Heidelberg: E-Scooter beschädigt Straßenbahn 

Heidelberg. Rund 2.000 Euro Schaden an einer Straßenbahn hat in Heidelberg ein E-Scooter verursacht. Wie die Polizei berichtet, legte wohl eine unbekannte Person den E-Roller im Kirchheimer Weg auf die Straßenbahngleise. Wegen des hohen Grases konnte der Straßenbahnfahrer der Linie 26 das Hindernis kurz vor Mitternacht am Montag nicht erkennen und überrollte den Scooter. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bahn konnte erst nach Ende der Bergungsarbeiten um kurz nach 1 Uhr am Dienstag ihre Fahrt fortsetzen. Die Verkehrsdienstaußenstelle in Walldorf ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. Zeugen sollen sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 35826-0 melden. (heh)