E-Scooter von Brücke in Mannheim geworfen

Am Montagabend, dem 08. Juli, haben bislang unbekannte Täter einen E-Scooter von einer Brücke auf die Bundesstraße 38a in Mannheim geworfen.

Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Tatzeitpunkt konnte noch nicht genauer bestimmt werden. Gegen 02.20 Uhr befuhren vier Autos die B38a in Fahrtrichtung Carlo-Schmid-Brücke. Unterhalb der Brücke, in der Spessartstraße, übersahen die Fahrer das Hindernis und überrollten den auf dem rechten Fahrstreifen liegenden E-Scooter.