Reinheim (dpa/lhe) - Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in der Nähe von Darmstadt lebensgefährlich verletzt. Der 54-Jährige fuhr gegen eine Verkehrsinsel in Reinheim, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stürzte er und verletze sich schwer. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt.