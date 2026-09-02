Unfälle

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Hanau schwer verletzt

Ein Autofahrer fährt nach einem Halt wieder an und übersieht dabei eine 36-Jährige auf einem E-Scooter - die Frau stürzt schwer. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. (Symbolfoto)

Hanau (dpa/lhe) - Eine 36 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Unfall in Hanau schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr sie gegen Mittag auf einem Fußgängerüberweg im Bereich eines Kreisverkehrs in Richtung Innenstadt. Ein 30-jähriger Autofahrer hielt dort zunächst verkehrsbedingt und fuhr anschließend wieder an. Dabei übersah er offenbar die E-Scooter-Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Sie stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Die Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

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