E-Scooter gestohlen? - Zwei Jugendliche unter Verdacht
Zwei 14 und 15 Jahre alte Teenager sollen gleich mehrere E-Scooter geklaut haben. Wie die Polizei durch eine Kontrolle auf die beiden aufmerksam wird.
Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sollen in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) mehrere E-Scooter gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, fiel ein 14-Jähriger den Beamten bei einer Kontrolle wegen eines falschen Kennzeichens auf. Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige den E-Scooter Anfang November mit einem 15-Jährigen zusammen gestohlen haben soll. Dies sei auf einer Videoaufzeichnung von Tatort zu sehen.
Damals hatten die Täter nach Polizeiangaben den mit einem Schloss gesicherten Scooter geknackt und seien damit vor den Augen des 19 Jahre alten Besitzers weggefahren.
Nun fanden die Beamten im Zuhause des 15-Jährigen am Montag drei weitere E-Scooter. Das mutmaßliche Diebesgut wurde beschlagnahmt. Zwei dieser drei Scooter konnte die Polizei bereits Diebstählen zuordnen. Woher das letzte Fahrzeug stammt, sei noch unklar.