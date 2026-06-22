Teenager erfindet Motorrad-Diebstahl und fliegt auf
Ein Jugendlicher meldet bei der Polizei ein Motorrad als gestohlen. Aber die Maschine steht bereits auf dem Polizeihof.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Teenager hat in Friedrichshafen der Polizei einen erfundenen Motorraddiebstahl aufgetischt - und ist prompt aufgeflogen. Polizeiangaben zufolge war der 17-Jährige den Beamten in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz aufgefallen. Das Kennzeichen der Rennmaschine neben ihm war nicht vergeben und die Plaketten schienen aufgeklebt. Als sie ihn kontrollieren wollten, lief er davon. Die Beamten ließen das Motorrad abschleppen. Zwei Stunden später erschien der 17-Jährige auf dem Revier und behauptete, die Maschine sei während des Fußballspiels der Deutschen Nationalmannschaft vor seiner Garage abgestellt gewesen und gestohlen worden. Zu diesem Zeitpunkt stand das Motorrad aber bereits auf dem Polizeihof. Der Jugendliche wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.