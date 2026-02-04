Skispringen

Diebstahl bei Skispringern: «Reuiger Sünder» meldet sich

Nach dem Diebstahl von Ausrüstung beim Skisprung-Team Norwegens hat sich ein mutmaßlicher Täter gemeldet – und entschuldigt. Der Sportdirektor äußert sich dazu.

Jan-Erik Aalbu hofft, dass sein Team das gestohlene Equipment zurückbekommt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Jan-Erik Aalbu hofft, dass sein Team das gestohlene Equipment zurückbekommt. (Archivbild)

Willingen (dpa) - Der Diebstahl von Skisprung-Equipment des norwegischen Teams in Willingen hat eine kuriose Wendung genommen. Der Sportdirektor der Norweger, Jan-Erik Aalbu, berichtet davon, dass sich ein mutmaßlicher Täter telefonisch bei ihm gemeldet habe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Er hat sich entschuldigt und hatte große Angst vor den Konsequenzen. Das war ganz klar ein reuiger Sünder», sagte Aalbu der norwegischen Zeitung «Nettavisen». «Die Polizei hat Video-Material davon, deshalb weiß ich nicht, was passiert ist, ob sie kalte Füße bekommen haben oder so.»

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum seiner Mannschaft beim Weltcup im hessischen Upland Skisprunghelme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen gestohlen. «Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt», sagte Aalbu. Er forderte den Dieb auf, die Sachen zurückzugeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Norwegens Skispringer in Willingen bestohlen
Videoaufnahmen vom Diebstahl

Norwegens Skispringer in Willingen bestohlen

Auf einmal fehlen Helme und Brillen. Norwegens Skispringer werden in Willingen beklaut. Die Täter sind bei der Beute wählerisch.

02.02.2026

Mutmaßlicher Dieb schlägt auf Ladendetektiv ein
Im Gesicht verletzt

Mutmaßlicher Dieb schlägt auf Ladendetektiv ein

Drei Männer fallen einem Ladendetektiv auf. Als er sie außerhalb des Geschäfts anspricht, schlägt einer der Unbekannten auf ihn ein.

03.01.2026

Norwegens Skisprung-Trainer nach Anzug-Betrug suspendiert
Chaos bei der WM

Norwegens Skisprung-Trainer nach Anzug-Betrug suspendiert

Magnus Brevig ist auf den heiklen Videoaufnahmen beim Anzug-Betrug der norwegischen Skispringer zu sehen. Das hat für ihn Konsequenzen.

10.03.2025

«Absolute Tragödie»: Norweger-Betrug erschüttert Skispringen
Anzug-Chaos bei der WM

«Absolute Tragödie»: Norweger-Betrug erschüttert Skispringen

Die Nordische Ski-WM endet mit einem handfesten Skandal. Die Skisprung-Familie streitet nicht nur um Anzüge und Nähte - sondern um systematischen Betrug. Norwegen kündigt Konsequenzen an.

09.03.2025

Wellinger und Raimund Zweite im Super-Team-Skispringen
Weltcup

Wellinger und Raimund Zweite im Super-Team-Skispringen

Im zweiten Wettkampf des Tages beim Weltcup in den USA gehen elf Skisprung-Duos von der Schanze. Die zwei deutschen Springer verpassen den Sieg nur hauchdünn.

11.02.2024