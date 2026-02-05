Skispringen

Dieb schickt Norwegens Skisprung-Equipment zurück

Nach dem Diebstahl beim Skisprung-Weltcup in Willingen ist zumindest ein Teil des norwegischen Equipments wieder aufgetaucht. Wie es nun weitergeht.

Norwegens Skisprung-Ausrüstung ist nach dem Diebstahl in Willingen wieder aufgetaucht. Foto: Swen Pförtner/dpa
Norwegens Skisprung-Ausrüstung ist nach dem Diebstahl in Willingen wieder aufgetaucht.

Willingen (dpa) - Das gestohlene Skisprung-Equipment des norwegischen Teams ist wieder aufgetaucht. Am Mittwoch kam beim Skiclub Willingen ein Paket mit mehreren Skisprunghelmen, Skibrillen und Skijacken an. Laut Mitteilung der Polizei hat offenbar einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor bei der Polizei und dem norwegischen Team gemeldet hatte, das Paket versandt. Ob es sich um alle gestohlenen Gegenstände handelt, ist bislang nicht geklärt. Dem norwegischen Team werde laut Polizei die Ausrüstung «zeitnah ausgehändigt».

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum seiner Mannschaft beim Weltcup im hessischen Upland Skisprunghelme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen gestohlen. «Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt», sagte Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Diebstahl bei Skispringern: «Reuiger Sünder» meldet sich
Skispringen

Diebstahl bei Skispringern: «Reuiger Sünder» meldet sich

Nach dem Diebstahl von Ausrüstung beim Skisprung-Team Norwegens hat sich ein mutmaßlicher Täter gemeldet – und entschuldigt. Der Sportdirektor äußert sich dazu.

04.02.2026

Norwegens Skispringer in Willingen bestohlen
Videoaufnahmen vom Diebstahl

Norwegens Skispringer in Willingen bestohlen

Auf einmal fehlen Helme und Brillen. Norwegens Skispringer werden in Willingen beklaut. Die Täter sind bei der Beute wählerisch.

02.02.2026

Skispringerin Reisch verpasst Podest in Willingen
Wintersport

Skispringerin Reisch verpasst Podest in Willingen

Schon häufiger war Reisch nah an den Top Drei. Doch auch in Hessen reicht es nicht. Zwei Teamkolleginnen haben größere Probleme.

01.02.2025

Deutsches Skisprung-Team auf Rang drei in Willingen
Wintersport

Deutsches Skisprung-Team auf Rang drei in Willingen

Für die deutschen Skispringer lief es zuletzt schlecht. Im Mixed Team können sich Andreas Wellinger und Philipp Raimund mal wieder über einen Erfolg freuen. Ein Slowene sorgt für Aufsehen.

31.01.2025

Skispringen

Happy End in Willingen: Wellinger siegt zum Abschluss

Schanzenrekord, viel Regen, prominente Ausfälle und ein Happy End für das Heimpublikum. Der Weltcup in Willingen bietet allerlei Spektakel, Enttäuschungen - und einen deutschen Sieger.

04.02.2024