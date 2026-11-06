Wichtiger Sieg für Freiburg

Echtes Leben statt Konsole: Besondere Erfahrung für Makengo

Freiburgs Jordy Makengo erlebt in Trabzon einen speziellen Abend. Nach dem Duell mit Superstar Mohamed Salah strahlt er. Trainer Julian Schuster spricht vor dem Spiel gegen Union ein großes Lob aus.

Freiburgs Jordy Makengo (r.) im Duell mit Trabzonspors Mohamed Salah. Foto: -/Dia Photo/AP/dpa
Freiburgs Jordy Makengo (r.) im Duell mit Trabzonspors Mohamed Salah.

Trabzon (dpa/lsw) - Jordy Makengo dürfte den Trip an die Schwarzmeerküste in besonders guter Erinnerung behalten. «Unglaublich», sagte der Verteidiger nach dem 1:0 (1:0)-Sieg des SC Freiburg über sein Privatduell mit Trabzonspors Superstar Mohamed Salah. Mit dem 34-Jährigen habe er als passionierter Zocker immer auf der Konsole gespielt, berichtete Makengo. «Jetzt spiele ich gegen ihn im echten Leben. Das ist unfassbar und freut mich sehr.»

Makengo nahm beim wichtigen Erfolg der Freiburger in der Conference League am Donnerstagabend eine Schlüsselrolle ein. Immer wieder bekam er es auf der Außenbahn mit Salah, dem einstigen Star des FC Liverpool, zu tun. Zwei gute Chancen des Ägypters konnten Makengo, seit neuestem kongolesischer Nationalspieler, und seine Kollegen zwar nicht verhindern. In Summe grenzten sie die Räume des Altstars aber gut ein. Defensiv sei das von seinem Team bislang die beste Saisonleistung gewesen, lobte SC-Trainer Julian Schuster.

Matanovic feiert typisches «Kübi-Tor»

Der dritte Pflichtspiel-Sieg in Serie brachte nicht nur drei wichtige Punkte im Rennen um die K.o.-Phase im Europapokal. Er dürfte den Freiburgern auch Auftrieb für die anstehende Aufgabe in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) geben. «Dranbleiben» müsse man jetzt, forderte der 25-jährige Makengo nach dem Kraftakt in der Türkei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Lob gab's in Trabzon auch für Matchwinner Lukas Kübler. In der 14. Minute hatte er nach einem Kopfball von Igor Matanovic aus wenigen Metern abgestaubt und so für die Entscheidung gesorgt. «Wenn du mich fragst, wie ein Kübi-Tor aussieht, zeige ich dir genau das», sagte Matanovic schmunzelnd. «Er steht oft einfach goldrichtig.» Er freue sich «riesig» für Kübler, so der Stürmer.

Die Partie habe Kraft gekostet, räumte Matanovic ein. Er sei den Rhythmus ja aber gewohnt und daher für Sonntag wieder bereit, erklärte der 23-Jährige.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kübler steht richtig: Freiburg erkämpft Sieg bei Trabzon
Conference League

Kübler steht richtig: Freiburg erkämpft Sieg bei Trabzon

Der SC Freiburg feiert den nächsten Erfolg - diesmal auch wieder international. Lukas Kübler trifft nach starker Anfangsphase. Trabzonspors Stürmerstar Mohamed Salah lässt gute Chancen liegen.

05.11.2026

Europacup: Hoffenheim und Freiburg auswärts gefordert
London und Trabzon

Europacup: Hoffenheim und Freiburg auswärts gefordert

Nächste Europapokal-Nächte für den SC und die TSG: Freiburg muss sich mit Ägyptens Superstar Mohamed Salah auseinandersetzen, Hoffenheim mit dem amtierenden Conference-League-Sieger.

05.11.2026

«Er ist gesund»: Freiburgs Treu kann in Trabzon spielen
Fußball Conference League

«Er ist gesund»: Freiburgs Treu kann in Trabzon spielen

In Trabzon erwarten den SC Freiburg ein frenetisches Publikum und ein bekannter Stürmerstar. Nationalspieler Treu ist rechtzeitig für dieses schwere Spiel wieder fit geworden.

04.11.2026

Schlüsselduell am Schwarzen Meer: Ginter muss Salah stoppen
Conference League

Schlüsselduell am Schwarzen Meer: Ginter muss Salah stoppen

Freiburg erwartet eine hohe Europapokal-Hürde in Trabzon. Die Türken setzen auf einen deutschen Trainer, einen 2014er-Weltmeister als dessen Assistent - und vor allem ihren neuen Superstar im Sturm.

04.11.2026

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf
Europa League

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf

Gleich drei Spieler fehlen dem Team von Freiburg-Trainer Schuster im Duell mit Pilsen. Wie er den Konkurrenzkampf trotz der Ausfälle einschätzt.

26.11.2025