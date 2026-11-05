Europacup: Hoffenheim und Freiburg auswärts gefordert
Nächste Europapokal-Nächte für den SC und die TSG: Freiburg muss sich mit Ägyptens Superstar Mohamed Salah auseinandersetzen, Hoffenheim mit dem amtierenden Conference-League-Sieger.
London (dpa/lsw) - Die beiden badischen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und TSG Hoffenheim müssen sich im Europacup in Auswärtsspielen bewähren. Die TSG tritt in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr) beim englischen Premier-League-Club Crystal Palace an, Freiburg zur gleichen Zeit in der Conference League bei Trabzonspor in der Türkei (beide Sky und RTL+).
Die Hoffenheimer Mannschaft von Trainer Christian Ilzer hat bislang zwei ihrer drei internationalen Partien in der Ligaphase verloren, gewann aber zuletzt mit 3:0 gegen Olympique Lyon. Crystal Palace hatte im Sommer den Titel in der Conference League gewonnen.
Freiburg muss sich auf Ägyptens Superstar Mohamed Salah einstellen: Der frühere Angreifer des FC Liverpool begeisterte die Fans an der Schwarzmeerküste mit bisher zehn Toren in 14 Pflichtspielen.