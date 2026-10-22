Europapokal

Hoffenheim gegen Lyon - Freiburg im Fürstentum

Die TSG steht in der Europa League schon unter Druck, will aus dem Sieg gegen Gladbach aber neuen Schwung mitnehmen. Auf den Sport-Club wartet in der Conference League eine hohe Hürde.

Christian Ilzer und seine TSG sind in der Europa League gegen Lyon gefordert. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Christian Ilzer und seine TSG sind in der Europa League gegen Lyon gefordert. (Archivbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg bekommen es bei ihren Europapokal-Auftritten am Donnerstag jeweils mit Teams aus der Ligue 1 zu tun. Die Kraichgauer treffen in der Ligaphase der Europa League auf Frankreichs Tabellenführer Olympique Lyon (21.00 Uhr/RTL+ und Sky). Nach den Niederlagen gegen OFI Kreta und Besiktas Istanbul steht die TSG noch ohne Punkt da. Der jüngste Sieg in Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga könnte dem Team von Trainer Christian Ilzer aber Auftrieb geben.

Die Freiburger sind vier Tage nach ihrer ersten Saisonniederlage in Leverkusen bei der AS Monaco zu Gast (21.00 Uhr/RTL und Sky). Nach dem gelungenen Auftakt gegen den tschechischen Außenseiter FK Jablonec ist es für die Breisgauer der erste echte Prüfstein in dieser Conference-League-Saison.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheim und Freiburg international gefordert
Europapokal

Hoffenheim und Freiburg international gefordert

Die TSG steht in der Europa League gegen Besiktas Istanbul unter Druck. Der formstarke Sport-Club empfängt in der Conference League einen tschechischen Außenseiter.

15.10.2026

Freiburger Europapokal-Hits gegen Panathinaikos und Monaco
Conference League

Freiburger Europapokal-Hits gegen Panathinaikos und Monaco

Der SC Freiburg empfängt in der Ligaphase Teams aus Griechenland, den Niederlanden und Tschechien. Ein Trip ins Fürstentum steht auch an. Zudem gehört ein litauischer Underdog zu den Gegnern.

28.08.2026

Freiburg spielt um Einzug in Ligaphase der Conference League
Europapokal

Freiburg spielt um Einzug in Ligaphase der Conference League

Wenige Tage nach seinem souveränen Pokal-Auftritt ist der SC Freiburg schon wieder international gefordert. Auch im Rückspiel gegen den FC Motherwell sind die Badener klar favorisiert.

27.08.2026

Freiburg mittendrin: Drei-Klassen-Gesellschaft Europapokal
Fußball

Freiburg mittendrin: Drei-Klassen-Gesellschaft Europapokal

Im Schatten der großen Champions League steht der SC Freiburg vor einem historischen Abend. Kassieren die Clubs unterhalb der Königsklasse zu wenig? Die Diskussionen nehmen wieder Fahrt auf.

08.04.2026

VfB, Freiburg und Mainz wollen ins Europapokal-Viertelfinale
Europapokal

VfB, Freiburg und Mainz wollen ins Europapokal-Viertelfinale

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg müssen in den Achtelfinal-Rückspielen der Europa League in Porto und gegen Genk einen Rückstand aufholen. Mainz hat es in der Conference League etwas leichter.

19.03.2026