Hoffenheim gegen Lyon - Freiburg im Fürstentum

Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg bekommen es bei ihren Europapokal-Auftritten am Donnerstag jeweils mit Teams aus der Ligue 1 zu tun. Die Kraichgauer treffen in der Ligaphase der Europa League auf Frankreichs Tabellenführer Olympique Lyon (21.00 Uhr/RTL+ und Sky). Nach den Niederlagen gegen OFI Kreta und Besiktas Istanbul steht die TSG noch ohne Punkt da. Der jüngste Sieg in Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga könnte dem Team von Trainer Christian Ilzer aber Auftrieb geben.