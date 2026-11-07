VfB gegen Werder - Freiburg und Hoffenheim am Sonntag

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Europapokal ist vor der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart ist vier Tage nach seiner Champions-League-Niederlage bei Galatasaray Istanbul am Samstag (18.30 Uhr/Sky) schon wieder gegen Werder Bremen gefordert. Die Hanseaten zeigten sich zuletzt formstark - allen voran der wieder in die Nationalmannschaft berufene Stürmer Niclas Füllkrug.