Fußball-Bundesliga

VfB gegen Werder - Freiburg und Hoffenheim am Sonntag

In Stuttgart steigt am Samstagabend ein Traditionsduell. Der Sport-Club will den Schwung aus dem Europapokal mitnehmen, die TSG empfängt den Bundesliga-Rückkehrer Schalke.

Der VfB und Sebastian Hoeneß empfangen Werder. (Archivbild) Foto: Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire/dpa
Der VfB und Sebastian Hoeneß empfangen Werder. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Europapokal ist vor der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart ist vier Tage nach seiner Champions-League-Niederlage bei Galatasaray Istanbul am Samstag (18.30 Uhr/Sky) schon wieder gegen Werder Bremen gefordert. Die Hanseaten zeigten sich zuletzt formstark - allen voran der wieder in die Nationalmannschaft berufene Stürmer Niclas Füllkrug.

Der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim treten nach ihren internationalen Auftritten erst am Sonntag an. Freiburg empfängt Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN) und will den Schwung aus dem Conference-League-Sieg bei Trabzonspor mitnehmen. Hoffenheim, das in der Europa League 1:1 bei Crystal Palace spielte, trifft auf Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 (19.30 Uhr/DAZN).

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