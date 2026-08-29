Fußball-Bundesliga

Hoffenheim in Köln - Freiburg am Sonntag gegen Werder

Die TSG tritt zum Start in die neue Bundesliga-Runde in der Domstadt an. Der Sport-Club bestreitet bereits sein viertes Pflichtspiel in dieser noch jungen Saison.

Am Sonntag startet der SC Freiburg im heimischen Stadion in die neue Bundesliga-Saison. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Am Sonntag startet der SC Freiburg im heimischen Stadion in die neue Bundesliga-Saison.

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem VfB Stuttgart starten am Wochenende auch die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Hoffenheimer sind heute (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln zu Gast, die Freiburger empfangen am Sonntag (15.30 Uhr) Werder Bremen.

Topstar Andrej Kramaric fehlt der TSG infolge einer Leistenoperation, auch Torjäger Fisnik Asllani ist nach einer Entzündung im Knie noch nicht ganz fit. Für Freiburg ist es bereits das vierte Pflichtspiel in der noch jungen Saison. Sowohl im DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf als auch in den Playoffs der Conference League gegen den FC Motherwell feierte der SC jeweils klare Siege.

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