Hoffenheim in Köln - Freiburg am Sonntag gegen Werder

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem VfB Stuttgart starten am Wochenende auch die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Hoffenheimer sind heute (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln zu Gast, die Freiburger empfangen am Sonntag (15.30 Uhr) Werder Bremen.

Topstar Andrej Kramaric fehlt der TSG infolge einer Leistenoperation, auch Torjäger Fisnik Asllani ist nach einer Entzündung im Knie noch nicht ganz fit. Für Freiburg ist es bereits das vierte Pflichtspiel in der noch jungen Saison. Sowohl im DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf als auch in den Playoffs der Conference League gegen den FC Motherwell feierte der SC jeweils klare Siege.