Europapokal

VfB, Freiburg und Mainz sind im Europapokal gefordert

Am Donnerstag sollen die nächsten deutschen Fußball-Erfolge im Europapokal her. Stuttgart, Freiburg und Mainz möchten einen Schritt zum Viertelfinale schaffen - in zwei Wettbewerben.

Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB im Hinspiel gegen Porto die Grundlage für den angestrebten Viertelfinaleinzug legen. (Archivbild) Foto: Torsten Silz/dpa
Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB im Hinspiel gegen Porto die Grundlage für den angestrebten Viertelfinaleinzug legen. (Archivbild)

Stuttgart/Genk (dpa) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg streben am Donnerstag in der Europa League den ersten Schritt zum erhofften Viertelfinaleinzug an. Für DFB-Pokalsieger Stuttgart steht im Heimspiel gegen den portugiesischen Tabellenführer FC Porto ein Härtetest an (18.45 Uhr/RTL). Der SC Freiburg tritt zunächst auswärts an und ist beim belgischen Vertreter KRC Genk zu Gast (21.00 Uhr/RTL). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Conference League vertritt der FSV Mainz 05 die Fußball-Bundesliga. Der Abstiegskandidat trifft auf Sigma Olmütz und ist zunächst in Tschechien zu Gast (21.00 Uhr/RTL+). Die Rückspiele mit den Entscheidungen über den Viertelfinal-Einzug stehen am Donnerstag der nächsten Woche an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag

Die TSG reist mit reichlich Schwung zur angeschlagenen Eintracht. Heidenheim hat einen Hoffenheimer Verfolger zu Gast. Die Europapokal-Teilnehmer sind am Sonntag gefordert.

24.01.2026

VfB empfängt Mainz, Freiburg spielt in Leverkusen
Fußball-Bundesliga

VfB empfängt Mainz, Freiburg spielt in Leverkusen

Der VfB Stuttgart will in der Bundesliga den Rückschlag in der Europa League vergessen machen, der SC Freiburg fährt nach dem 2:0-Sieg gegen Utrecht zuversichtlich zum Ex-Meister Bayer Leverkusen.

26.10.2025

VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert
Fußball-Europa-League

VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert

Nach ihren Auftaktsiegen wollen Stuttgart und der Sport-Club in der Europa League nachlegen. Der VfB tritt in der Schweiz an, Freiburg in Italien.

02.10.2025

Freiburg in Kiel gefordert - VfB gegen Augsburg
Fußball-Bundesliga

Freiburg in Kiel gefordert - VfB gegen Augsburg

Vorletzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Freiburg kämpft um die Europapokal-Rückkehr, Heidenheim weiter gegen den Abstieg, Stuttgart gegen seinen Heim-Fluch.

10.05.2025

VfB bei der Eintracht gefordert - Freiburg am Sonntag
Fußball-Bundesliga

VfB bei der Eintracht gefordert - Freiburg am Sonntag

Die Stuttgarter erwartet eine anspruchs- und stimmungsvolle Partie in Frankfurt. Heidenheim hofft auf weitere Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Freiburg will seine starke Serie fortsetzen.

29.03.2025