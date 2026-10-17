Fußball-Bundesliga

VfB, Freiburg und Hoffenheim in der Fremde gefordert

Stuttgart tritt am 6. Spieltag im hohen Norden an, Freiburg bei der Werkself. Die TSG steht in Mönchengladbach vor einem echten Krisen-Duell.

Sebastian Hoeneß und der VfB sind am Samstag in Hamburg zu Gast. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Sebastian Hoeneß und der VfB sind am Samstag in Hamburg zu Gast. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach ihren Europapokal-Auftritten stehen für den VfB Stuttgart, den SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim am Wochenende jeweils Auswärtsreisen in der Fußball-Bundesliga an.

Die Stuttgarter sind am Samstag (15.30 Uhr) im hohen Norden beim Hamburger SV zu Gast und wollen den dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie einfahren. Die wettbewerbsübergreifend in dieser Saison noch ungeschlagenen Freiburger treten am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen an. Die angeschlagene TSG spielt zum Abschluss des 6. Spieltags zwei Stunden später bei Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB und Freiburg gegen Aufsteiger - TSG empfängt HSV
Fußball-Bundesliga

VfB und Freiburg gegen Aufsteiger - TSG empfängt HSV

Stuttgart tritt mit einer neuen Nummer eins in Paderborn an. Hoffenheim will die Enttäuschungen vor der Länderspielpause abhaken, Freiburg seine gute Serie gegen Schalke ausbauen.

10.10.2026

VfB am 12. September zum Landesduell bei der TSG Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

VfB am 12. September zum Landesduell bei der TSG Hoffenheim

Die Fans des VfB Stuttgart können sich zum Bundesliga-Start auf zwei Freitag-Spiele freuen: Nach dem Auftakt beim FC Bayern am 28. August folgt das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

15.07.2026

Auch in Hoffenheim: VfB im Saisonendspurt dreimal samstags
Fußball-Bundesliga

Auch in Hoffenheim: VfB im Saisonendspurt dreimal samstags

An den letzten vier Bundesliga-Spieltagen muss der VfB Stuttgart nur einmal sonntags ran. Das mögliche Topspiel bei der TSG Hoffenheim steigt laut den DFL-Ansetzungen am 2. Mai und damit samstags.

27.03.2026

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag

Die TSG reist mit reichlich Schwung zur angeschlagenen Eintracht. Heidenheim hat einen Hoffenheimer Verfolger zu Gast. Die Europapokal-Teilnehmer sind am Sonntag gefordert.

24.01.2026

VfB empfängt Gladbach - TSG fordert Eintracht
Fußball-Bundesliga

VfB empfängt Gladbach - TSG fordert Eintracht

Erstes Heimspiel für Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison. Auch Hoffenheim misst sich mit einem Traditionsverein. Heidenheim und Freiburg treten auswärts an.

30.08.2025