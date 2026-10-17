VfB, Freiburg und Hoffenheim in der Fremde gefordert

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach ihren Europapokal-Auftritten stehen für den VfB Stuttgart, den SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim am Wochenende jeweils Auswärtsreisen in der Fußball-Bundesliga an.

Die Stuttgarter sind am Samstag (15.30 Uhr) im hohen Norden beim Hamburger SV zu Gast und wollen den dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie einfahren. Die wettbewerbsübergreifend in dieser Saison noch ungeschlagenen Freiburger treten am Sonntag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen an. Die angeschlagene TSG spielt zum Abschluss des 6. Spieltags zwei Stunden später bei Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach.