Europapokal

Hoffenheim und Freiburg international gefordert

Die TSG steht in der Europa League gegen Besiktas Istanbul unter Druck. Der formstarke Sport-Club empfängt in der Conference League einen tschechischen Außenseiter.

Freiburg und Nationalspieler Philipp Treu treten am Donnerstag in der Conference League an. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Freiburg und Nationalspieler Philipp Treu treten am Donnerstag in der Conference League an. (Archivbild)

Freiburg/Sinsheim (dpa/lsw) - Mit unterschiedlichen Gefühlslagen gehen die Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und SC Freiburg in ihre Europapokal-Partien an diesem Donnerstag. Die Hoffenheimer stehen nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie gegen den türkischen Spitzenclub Besiktas Istanbul unter Druck (21.00 Uhr/RTL und Sky). Die Europa-League-Partie dürfte für die Kraichgauer auch deshalb knifflig werden, weil die Gäste von zahlreichen Fans begleitet und sicherlich lautstark unterstützt werden.

Freiburg geht mit dem Rückenwind eines Bundesliga-Tabellenführers ins Conference-League-Heimspiel gegen FK Jablonec (21.00 Uhr/Sky). Das Team von Trainer Julian Schuster ist gegen den tschechischen Außenseiter klar favorisiert und strebt den achten Sieg im neunten Pflichtspiel der Saison an.

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