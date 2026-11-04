«Er ist gesund»: Freiburgs Treu kann in Trabzon spielen

Trabzon (dpa) - Der SC Freiburg kann im Conference-League-Spiel beim türkischen Spitzenclub Trabzonspor wieder seinen Neu-Nationalspieler Philipp Treu einsetzen. «Er ist gesund und eine Option für die Startelf», sagte SC-Trainer Julian Schuster bei der Pressekonferenz kurz nach der Ankunft an der türkischen Schwarzmeerküste. Der 25-jährige Treu hatte den Bundesliga-Auswärtssieg beim FC Augsburg am vergangenen Samstag wegen einer Knöchelverletzung aus dem Pokalspiel gegen Wolfsburg verpasst.

Die Freiburger treten am Donnerstag (18.45 Uhr/Sky und RTL+) bei dem Team des ägyptischen Stürmerstars Mohamed Salah an. «Wir sind es auch in der Bundesliga gewohnt, auf individuell gute Spieler zu treffen. Das müssen wir mit dem Kollektiv lösen», sagte SC-Kapitän Christian Günter bezogen auf Salah. Als Linksverteidiger könnte er es direkt mit dem langjährigen Profi des FC Liverpool zu tun bekommen. Günter spürt «eine besondere Vorfreude auf das laute und frenetische Publikum» in Trabzon.