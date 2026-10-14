Conference League

«Sagt einiges aus»: Freiburgs Schuster vor Jablonec gewarnt

Der SC Freiburg geht als klarer Favorit ins Duell mit dem tschechischen Außenseiter FK Jablonec. Dieser hat im laufenden Wettbewerb allerdings schon einen echten Coup gelandet.

Julian Schuster und seine Freiburger starten in die Ligaphase der Conference League. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Julian Schuster und seine Freiburger starten in die Ligaphase der Conference League. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg stellt sich zum Start der Conference-League-Ligaphase auf ein hartes Stück Arbeit ein. Gegner FK Jablonec habe «eine Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann», sagte der 41-Jährige vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky). Die Tschechen würden kompakt stehen und auf Umschaltsituation lauern, warnte er.

In den Playoffs hatte sich der zweimalige tschechische Pokalsieger überraschend gegen den schottischen Spitzenclub Glasgow Rangers durchgesetzt. «Das sagt schon einiges aus», meinte Schuster, der vor seinem 100. Pflichtspiel als Trainer der SC-Profis steht.

Einsatz von Flügelspieler Beste offen

Es sei für die Freiburger wichtig, gut in die Ligaphase zu starten, sagte Mittelfeldmann Maximilian Eggestein - und verwies auf die schwierigen Auswärtsspiele gegen Monaco und Trabzonspor, die dann folgen.

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Der Einsatz von Flügelspieler Niklas Beste ist noch offen. Der 27-Jährige habe beim 2:1-Sieg gegen Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga am Sonntag einen Schlag abbekommen, berichtete Schuster. Beste konnte am Mittwoch daher nur individuell trainieren.

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