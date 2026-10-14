«Sagt einiges aus»: Freiburgs Schuster vor Jablonec gewarnt
Der SC Freiburg geht als klarer Favorit ins Duell mit dem tschechischen Außenseiter FK Jablonec. Dieser hat im laufenden Wettbewerb allerdings schon einen echten Coup gelandet.
Freiburg (dpa) - Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg stellt sich zum Start der Conference-League-Ligaphase auf ein hartes Stück Arbeit ein. Gegner FK Jablonec habe «eine Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann», sagte der 41-Jährige vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky). Die Tschechen würden kompakt stehen und auf Umschaltsituation lauern, warnte er.
In den Playoffs hatte sich der zweimalige tschechische Pokalsieger überraschend gegen den schottischen Spitzenclub Glasgow Rangers durchgesetzt. «Das sagt schon einiges aus», meinte Schuster, der vor seinem 100. Pflichtspiel als Trainer der SC-Profis steht.
Einsatz von Flügelspieler Beste offen
Es sei für die Freiburger wichtig, gut in die Ligaphase zu starten, sagte Mittelfeldmann Maximilian Eggestein - und verwies auf die schwierigen Auswärtsspiele gegen Monaco und Trabzonspor, die dann folgen.
Der Einsatz von Flügelspieler Niklas Beste ist noch offen. Der 27-Jährige habe beim 2:1-Sieg gegen Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga am Sonntag einen Schlag abbekommen, berichtete Schuster. Beste konnte am Mittwoch daher nur individuell trainieren.