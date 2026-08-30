Freiburg startet mit Heimspiel in europäische Ligaphase
Die genauen Termine des SC Freiburg in der Conference League stehen fest. Los geht's im heimischen Stadion. Zum Abschluss reisen die Badener nach Litauen.
Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel gegen den tschechischen Vertreter FK Jablonec in die Ligaphase der Conference League. Die Partie wird am 15. Oktober um 21.00 Uhr angepfiffen, wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der UEFA hervorgeht. Seine Gegner hatte der Fußball-Bundesligist bereits am Freitag in Monaco zugelost bekommen.
Ihre weiteren Heimspiele bestreiten die Freiburger am 26. November gegen Twente Enschede und am 10. Dezember gegen Panathinaikos Athen. Auswärts sind die Breisgauer am 22. Oktober bei der AS Monaco, am 5. November bei Trabzonspor und am 17. Dezember beim litauischen Club Kauno Zalgiris gefordert.