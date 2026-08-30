Conference League

Freiburg startet mit Heimspiel in europäische Ligaphase

Die genauen Termine des SC Freiburg in der Conference League stehen fest. Los geht's im heimischen Stadion. Zum Abschluss reisen die Badener nach Litauen.

Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel in die Ligaphase der Conference League. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel in die Ligaphase der Conference League. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel gegen den tschechischen Vertreter FK Jablonec in die Ligaphase der Conference League. Die Partie wird am 15. Oktober um 21.00 Uhr angepfiffen, wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der UEFA hervorgeht. Seine Gegner hatte der Fußball-Bundesligist bereits am Freitag in Monaco zugelost bekommen.

Ihre weiteren Heimspiele bestreiten die Freiburger am 26. November gegen Twente Enschede und am 10. Dezember gegen Panathinaikos Athen. Auswärts sind die Breisgauer am 22. Oktober bei der AS Monaco, am 5. November bei Trabzonspor und am 17. Dezember beim litauischen Club Kauno Zalgiris gefordert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB startet gegen Stavanger in die Königsklasse
Champions League

VfB startet gegen Stavanger in die Königsklasse

Die genauen Termine der Champions-League-Ligaphase stehen fest: Die Stuttgarter beginnen daheim. Zum Abschluss geht es zum niederländischen Meister.

29.08.2026

Freiburg spielt um Einzug in Ligaphase der Conference League
Europapokal

Freiburg spielt um Einzug in Ligaphase der Conference League

Wenige Tage nach seinem souveränen Pokal-Auftritt ist der SC Freiburg schon wieder international gefordert. Auch im Rückspiel gegen den FC Motherwell sind die Badener klar favorisiert.

27.08.2026

SC Freiburg trifft in Conference-League-Quali auf Motherwell
Fußball

SC Freiburg trifft in Conference-League-Quali auf Motherwell

Der SC Freiburg muss zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison nach Schottland reisen. Dann geht es erneut um den Traum von Istanbul.

13.08.2026

Conference League: Freiburg gegen Helsinki oder Motherwell
Fußball

Conference League: Freiburg gegen Helsinki oder Motherwell

Der SC Freiburg muss zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison nach Finnland oder nach Schottland reisen. Und das kurz vor dem DFB-Pokal.

03.08.2026

VfB und SC Freiburg treten in Europa League an
Fußball

VfB und SC Freiburg treten in Europa League an

Mit einem hohen Sicherheitsaufkommen findet der nächste Europokal-Auftritt des SC Freiburg statt. Die Badener haben ein Heimspiel - der VfB hat auswärts eine reizvolle Aufgabe.

22.01.2026