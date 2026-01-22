VfB und SC Freiburg treten in Europa League an

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg sind am Donnerstag in der Europa League im Rennen um die angestrebte direkte Achtelfinal-Qualifikation gefordert. Am vorletzten Spieltag der Ligaphase des internationalen Wettbewerbs ist der VfB am späten Abend (21.00 Uhr/RTL) bei AS Rom am Ball und hat die vermeintlich deutlich schwierigere Aufgabe.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der schwäbische DFB-Pokalsieger ist derzeit Tabellen-Neunter und möchte sich beim punktgleichen Tabellen-Zehnten einen immens wichtigen Sieg sichern. Die Freiburger haben als Tabellen-Fünfter eine bessere Ausgangslage. Am frühen Abend (18.45 Uhr/RTL+) stehen die Badener dem noch sieglosen israelischen Außenseiter Maccabi Tel Aviv gegenüber.