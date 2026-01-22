Bild
Fußball

Freiburg und Stuttgart wollen für Achtelfinaleinzug punkten

Mit einem hohen Sicherheitsaufkommen findet der nächste Europokal-Auftritt des SC Freiburg statt. Die Badener haben ein Heimspiel - der VfB hat auswärts eine reizvolle Aufgabe.

Sebastian Hoeneß tritt mit seiner VfB-Elf in Rom an. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Sebastian Hoeneß tritt mit seiner VfB-Elf in Rom an. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg sind am Donnerstag in der Europa League im Rennen um die angestrebte direkte Achtelfinal-Qualifikation gefordert. Am vorletzten Spieltag der Ligaphase des internationalen Wettbewerbs ist der VfB am späten Abend (21.00 Uhr/RTL) bei der AS Rom am Ball und hat die vermeintlich deutlich schwierigere Aufgabe. 

Der schwäbische DFB-Pokalsieger ist derzeit Tabellen-Neunter und möchte sich beim punktgleichen Tabellen-Zehnten einen immens wichtigen Sieg sichern. Die Freiburger haben als Tabellen-Fünfter eine bessere Ausgangslage. Am frühen Abend (18.45 Uhr/RTL+) stehen die Badener dem noch sieglosen israelischen Außenseiter Maccabi Tel Aviv gegenüber. 

Aufgrund der Sorge vor antisemitischer Gewalt steigt das Spiel unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen und mit einem großen Polizeiaufgebot. Der VfB hatte Maccabi Mitte Dezember zu Gast und gewann 4:1. Dort war es relativ ruhig geblieben.

