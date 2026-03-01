Fußball

Effektive Karlsruher siegen 3:1 in Magdeburg

KSC-Trainer Christian Eichner sitzt nach zwei Siegen wieder fest im Sattel. Für seinen Magdeburger Kollegen Petrik Sander könnte es nach der vierten Heimpleite in Serie brenzlig werden.

Die Karlsruher Dzenis Burnic (l) und Torschütze Louey Ben Farhat (r) bejubeln das Tor zum 0:1. Auch das 0:2 erzielte er. Foto: Julius Frick/dpa
Die Karlsruher Dzenis Burnic (l) und Torschütze Louey Ben Farhat (r) bejubeln das Tor zum 0:1. Auch das 0:2 erzielte er.

Magdeburg (dpa) - Der Karlsruher SC hat sich mit dem zweiten Sieg hintereinander ins Mittelfeld der Zweitliga-Tabelle abgesetzt und Konkurrent 1. FC Magdeburg auf einen Abstiegsrang geschossen. Die Badener gewannen ihr Auswärtsspiel mit 3:1 (1:0). Louey Ben Ferhat (20.) hatte die Gäste in Führung gebracht. In der 53. Minute legte er mit einem 18-Meter-Schuss vor 24.081 Zuschauern zum 2:0 nach. Dariusz Stallmach (66.) gelang der Anschluss, ehe KSC-Kapitän Marvin Wanitzek (87.) mit seinem sechsten Rückrundentor für die Entscheidung sorgte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Magdeburg begann schwungvoll und erarbeitete sich vor der Pause mehrere gute Chancen. Doch entweder wurden sie relativ kläglich vergeben, oder die KSC-Hintermannschaft bekam immer wieder ein Bein dazwischen, so dass die Bälle geblockt wurden.

Die Gäste dagegen beteiligten sich eher weniger am Spiel nach vorn. Vielmehr warteten sie auf Fehler der Magdeburger. Einen davon nutzten sie mit nur zwei Ballkontakten zur Führung. Jean Hugonet hatte tief in der gegnerischen Hälfte das Spielgerät simpel gegen Wanitzek verloren.

Magdeburg drückt, Karlsruhe trifft

Auch nach der Pause ein ähnliches Bild: Magdeburg drückte, das zweite Tor machten die Gäste. Erst danach wurden die Sachsen-Anhalter zwingender und in ihren Aktionen auch genauer. So fiel auch der Anschlusstreffer. Anschließend berannten die Gastgeber das KSC-Tor.

Von den Badenern kam nach vorn noch weniger als zuvor schon. Doch auch aus klarsten Möglichkeiten machte der FCM nichts, während die Gäste mit unglaublicher Effektivität den dritten Treffer kurz vor Ende der regulären Spielzeit nachlegten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KSC-Coach Eichner fordert Wachsamkeit auch gegen Magdeburg
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Coach Eichner fordert Wachsamkeit auch gegen Magdeburg

Nach dem «emotional wichtigen Heimsieg» gegen Kiel möchte Eichner mit dem Karlsruher SC auch beim 1. FC Magdeburg punkten. Dafür fordert er von seinen Spielern weiter die entsprechende Mentalität.

27.02.2026

KSC-Sieg stärkt Eichner - Kieler Rapp unter Druck
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Sieg stärkt Eichner - Kieler Rapp unter Druck

Im brisanten Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen Holstein Kiel stehen beide Trainer im Fokus. Eichner darf aufatmen, für seinen Kieler Kollegen Rapp wird die Situation immer schwieriger.

21.02.2026

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0
2. Fußball-Bundesliga

Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0

Der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg erspielten sich in einer spannenden Zweitliga-Partie reihenweise Torchancen, doch nur KSC-Profi Kobald trifft.

27.09.2025

KSC nach «Kacktor» wieder auf Kurs - doch Eichner warnt
2. Fußball-Bundesliga

KSC nach «Kacktor» wieder auf Kurs - doch Eichner warnt

Ein Slapstick-Tor beschert den Karlsruhern gegen Köln den zweiten Sieg nacheinander. Der Blick geht allmählich wieder nach oben - auch dank einer neuen Taktik. Der Trainer sieht aber noch viel Arbeit.

02.03.2025

3:1 gegen Magdeburg: KSC bejubelt ersten Rückrunden-Sieg
2. Fußball-Bundesliga

3:1 gegen Magdeburg: KSC bejubelt ersten Rückrunden-Sieg

Der Karlsruher SC steckt vor dem Anpfiff in einer Mini-Krise und gerät dann auch noch in Rückstand. Doch die Mannschaft von Coach Eichner kämpft sich zurück und belohnt sich dank ihrer Effizienz.

22.02.2025