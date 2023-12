Ehepaar bei Wohnungsbrand in Bebra verletzt

Bebra (dpa/lhe) - In Bebra ist ein Ehepaar bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Der Mann und die Frau wurden in der Nacht zu Dienstag mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 125.000 Euro. Dabei entstand in der Brandwohnung der Hauptschaden, eine angrenzende Wohnung wurde aber den Angaben zufolge in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung des Ehepaars ist derzeit unbewohnbar.