Ehrenpreis für «Tatort»-Star beim Fernsehkrimi-Festival

Wiesbaden (dpa) - Die österreichische Schauspielerin Adele Neuhauser wird beim diesjährigen deutschen Fernsehkrimi-Festival mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das Festival wolle damit ihre charaktervolle Darstellung als Kommissarin Bibi Fellner im Wiener «Tatort» würdigen, teilte die Festivalleitung am Dienstag mit. «Die Intensität, die sie ihrer unkonventionellen Ermittlerin verleiht, stammt zum Teil aus der eigenen wechselvollen Lebensgeschichte», begründete die Jury ihre Auswahl. «In besonders eindrucksvoller Weise spiegelt sich deshalb Adele Neuhausers Mut, persönliche zerbrechliche Seiten in ihr Spiel einzubeziehen, im österreichischen Tatort wider.»

Zur Preisverleihung am 17. März wolle die österreichische Schauspielerin persönlich kommen, heißt es in einer Mitteilung. Neuhauser begann ihre Karriere in Deutschland als Theaterschauspielerin. Ihren großen Durchbruch hatte sie im Fernsehen. Unter anderem wurde der «Tatort»-Star durch die österreichische Landkrimiserie «Vier Frauen und ein Todesfall» einem breiten Publikum bekannt.