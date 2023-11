«Ein Privileg»: Miami Dolphins legen in Frankfurt los

Frankfurt/Main (dpa) - Für den Trainer der Miami Dolphins ist das bevorstehende Frankfurt-Spiel eine große Ehre. «Vor neuen Fans und auch großen NFL-Fans zu spielen, die selten live dabei sein können - das ist ein Privileg», sagte Football-Chefcoach Mike McDaniel am Mittwoch in Frankfurt. Der 40-Jährige und sein Team reisten bereits fünf Tage vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs an. Die Chiefs haben erst am Freitag öffentliche Termine in Deutschland.