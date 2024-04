Ein Toter und ein Verletzter bei Arbeitsunfall

Frankfurt/Main (dpa) - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Frankfurt am Main ist am frühen Montagmorgen ein Mensch gestorben. Ein weiterer Mensch wurde verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach wurden die beiden Arbeiter von einem herabfallenden Gegenstand getroffen. Sie arbeiteten auf einer Baustelle, auf der ein neues Hochhaus gebaut wird. Die Baustelle ist laut Polizeiangaben aktuell gesperrt. Die Ermittlungen laufen. Die Unfallursache und die Hintergründe sind noch unbekannt.