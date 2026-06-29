Ein Verletzter nach Brand in Einfamilienhaus in Bensheim
In Bensheim bricht ein Brand in einem Einfamilienhaus aus. Ein Bewohner wird bei Löschversuchen verletzt und kommt mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.
Bensheim (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bensheim ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Sonntagabend gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte den Brand im Obergeschoss des Hauses schnell löschen.
Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Schlafzimmer aus. Ein 60-jähriger Bewohner erlitt laut Polizeiangaben bei eigenen Löschversuchen eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Bewohnerin konnte das Haus unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.