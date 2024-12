Einbrecher auch an Weihnachten in Wiesbaden aktiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher in der Weihnachtswoche in Wiesbaden erbeutet. Laut Polizei waren sie mit Hilfe eines Gartenstuhls auf einen Balkon gelangt und von dort durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Sie entkamen unerkannt.