Einbrecher soll auf schlafendes Mädchen eingestochen haben

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Einbrecher soll bei einem Beutezug in Stuttgart eine 15-Jährige in den eigenen vier Wänden aus dem Schlaf gerissen, attackiert und mit einem Messer schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Mann, sitzt in den kommenden Wochen auf der Anklagebank im Stuttgarter Landgericht. Er ist angeklagt unter anderem wegen versuchten Mordes und versuchten Raubes mit Todesfolge.