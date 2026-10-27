Kriminalität

Einbrecher stehlen 25 Trikotsets aus Vereinsheim

Unbekannte sind in ein Vereinsheim eingestiegen und haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Dabei haben sie brandneue Trikots gestohlen. Das war nicht der einzige Vorfall in Mannheim.

Am Tag zuvor hat der Verein die Mannschaften noch mit den neuen Trikots fotografiert. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Am Tag zuvor hat der Verein die Mannschaften noch mit den neuen Trikots fotografiert. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Sämtliche neu bestellten Trikots haben Einbrecher von einem Mannheimer Fußballverein gestohlen. «Es ist Wahnsinn, was in der vergangenen Nacht hier passiert ist», teilt der Verein SV Sandhofen in einem Instagram-Video mit. «Irgendwelche Vollidioten sind hier eingebrochen und haben alles verwüstet.» Nach Angaben der Polizei fehlen 25 Komplettsets.

Der Verein habe am Samstag noch mit den neuen Trikots und den Mannschaften Bilder gemacht. In der Nacht zum Sonntag seien dann alle Teile aus dem Vereinsheim geklaut worden, heißt es weiter. 

Die Einbrecher hätten «randaliert» und «alles auseinandergenommen». Am Sonntag seien viele Vereinsmitglieder zusammengekommen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Der Verein beziffert den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. 

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Laut Polizei haben Diebe an demselben Wochenende in zwei weiteren Vereinsheimen in Mannheim zugeschlagen. Auch hier sei es zu hohen Schäden gekommen. Unter anderem wurden Bargeld sowie diverse Gegenstände entwendet. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, soll nun untersucht werden.

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