Bild
Bargeld gestohlen

Gorxheimertal: Einbrecher durch Fenster in Haus eingestiegen

Die Kriminellen gelangten über ein Fenster in das Gebäude und durchsuchten die Räume.

Die Täter haben Bargeld gestohlen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter haben Bargeld gestohlen (Symbolbild).
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schriesheim: Beute von rund 10.000 Euro bei Einbruch in Einfamilienhaus
Hinweise gesucht

Schriesheim: Beute von rund 10.000 Euro bei Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Schriesheimer Schlittweg eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

21.11.2025

Gorxheimertal: Einbrecher dringen über Fenster in Einfamilienhaus ein
Zeugen gesucht

Gorxheimertal: Einbrecher dringen über Fenster in Einfamilienhaus ein

Unbekannten Täter sind gewaltsam über ein Fenster in die Räume eines Einfamilienhauses im Buchklinger Weg eingedrungen. Sie haben Schmuck und eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

04.11.2025

Weinheim: Schmuck und Bargeld aus Penthouse gestohlen - Zeugen gesucht
Blaulicht

Weinheim: Schmuck und Bargeld aus Penthouse gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Penthouse-Wohnung eingestiegen und haben Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

31.01.2025

Uhren gestohlen und Keller geflutet
Hoher Schaden

Uhren gestohlen und Keller geflutet

Ein Hausbesitzer erlebt nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub eine üble Überraschung. Der Schaden beträgt eine viertel Million.

15.01.2025

Mehrere Einbrüche in Weinheim und Gorxheimertal - Polizei sucht Zeugen
Weinheim/Gorxheimertal

Mehrere Einbrüche in Weinheim und Gorxheimertal - Polizei sucht Zeugen

Kriminelle waren am Wochenende unter anderem auf der Waid, in der Nordstadt und im Tal aktiv. Die Polizei ermittelt.

25.11.2024