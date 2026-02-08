Ludwigshafen: 17-Jähriger Autofahrer verursacht "Schneise der Verwüstung"
Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendliche verletzt worden. Ein 17 Jahre alter Fahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren - der junge Mann war zudem betrunken.
Ludwigshafen. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendliche verletzt worden. Gegen 2.50 Uhr kam ein 17-jähriger Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und verursachte erhebliche Schäden.
Nach Angaben der Polizei befuhr der Jugendliche die Hauptstraße in Richtung Stadtzentrum, als er zunächst mit dem Bordstein kollidierte. In der Folge prallte das Auto gegen eine Straßenlaterne, ein Geländer sowie einen Baum. Durch die Zusammenstöße kippte das Fahrzeug um und blieb seitlich liegen. Die Unfallspur erstreckte sich über mehr als 100 Meter.
Der Fahrer und sein Beifahrer waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar, jedoch verletzt. Sie wurden vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,48 Promille.
Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Einsatz waren Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei.
Der 17-Jährige konnte lediglich einen Vordruck für das „begleitete Fahren ab 17 Jahren“ vorweisen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (dls)