Einbruch in Bio-Supermarkt

Einbrecher stehlen Hunderte Kilo schweren Tresor

Mit einem Hubwagen transportieren Einbrecher einen mehrere Hundert Kilo schweren Tresor aus einem Bio-Supermarkt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei ermittelt wegen eines Supermarkteinbruchs. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines Supermarkteinbruchs. (Symbolbild)

Laupheim (dpa/lsw) - Unbekannte sind in einen Bio-Supermarkt in Laupheim (Kreis Biberach) eingebrochen und haben einen mehrere Hundert Kilogramm schweren Tresor mitsamt Hubwagen entwendet. Die Täter hebelten in der Nacht die Eingangstür des Marktes auf und durchsuchten das Innere nach brauchbarer Beute, wie die Polizei mitteilte. 

Dabei stießen sie auf den schweren Tresor, verluden ihn auf einen Hubwagen und schafften ihn zum Hinterausgang, bevor sie mit Wagen und Tresor flüchteten. Die Höhe der Beute ist noch unklar. 

Die Tat soll von mindestens zwei maskierten Tätern begangen worden sein, einer mit einer schlanken und einer mit einer etwas kräftigeren Statur, und dauerte etwa eine Stunde. Die Einbrecher wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Wer in der Nacht auf den Donnerstag verdächtige Menschen mit einem Hubwagen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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