Einbrecher stehlen teure Medizingeräte aus Zahnarztpraxis

Weinheim (dpa/lsw) - Mehrere medizinische Geräte haben unbekannte Täter beim Einbruch in eine Zahnarztpraxis gestohlen. Die Unbekannten haben in der Nacht zu Samstag die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgehebelt, wie die Polizei mitteilte. In dem Haus befand sich demnach auch die Praxis. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 150.000 Euro.