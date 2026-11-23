Einbrecher stiehlt Bargeld aus Kindergarten
Ein Kindergarten in Wernau wird am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte hinterlässt aufgebrochene Türen und nimmt Bargeld mit.
Wernau (dpa/lsw) - Ein Unbekannter ist am Wochenende in einen Kindergarten in Wernau (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Der Täter habe zunächst ein Fenster der Einrichtung in der Kirchheimer Straße aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen, teilte die Polizei mit. Im Inneren habe er mehrere Türen aufgebrochen und das Inventar durchwühlt.
Zur Höhe der Beute und des entstandenen Sachschadens machte die Polizei keine Angaben. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen.