Sechs Fälle

Einbrecher steigen serienweise in Kindergärten ein

Wo werktags Gewusel herrscht, schlagen am Wochenende Langfinger zu: Kriminelle haben sich Kindergärten in Südbaden zum Ziel gemacht.

Einbrecher sind in mehrere Kindergärten im Kreis Lörrach eingestiegen. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Einbrecher sind in mehrere Kindergärten im Kreis Lörrach eingestiegen. (Symbolbild)

Lörrach (dpa/lsw) - Serienweise sind unbekannte Täter in Kindergärten in Südbaden eingebrochen. Polizeiangaben zufolge stiegen die Täter über das Wochenende in drei Kindergärten in Lörrach sowie in zwei Kindergärten im benachbarten Weil am Rhein ein. Sie schlugen zwischen Freitag und Montagmorgen zu. Wie viel und was sie erbeuteten und welchen Schaden sie verursachten, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden.

Die Täter gelangten gewaltsam in die Innenräume und durchwühlten Schränke, vermutlich nach Bargeld. Wie genau sie in die Gebäude kamen, teilte die Polizei nicht mit. An einem weiteren Kindergarten in Weil am Rhein fand die Polizei Spuren an Fenster und Türen. Sie geht davon aus, dass die Täter auch dort einbrechen wollten, aber scheiterten. Wegen des gleichen Tatzeitraums und der örtlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Einbrüchen besteht.

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