Dreiste Einbrecher steigen in Hemsbacher Peter-Delp-Kindergarten ein

Als Claudia Oeburg am Mittwochmorgen um halb sechs den Pater-Delp-Kindergarten in Hemsbach aufschließt, ahnt sie noch nichts. Drei Schränke im Flur stehen offen. Die Einrichtungsleiterin schließt sie, denkt sich aber nichts Böses. Erst als sie in ihrem Büro deutliche Anzeichen dafür entdeckt, dass in Unterlagen, Schreibtisch und Schränken gewühlt wurde, wird ihr klar: Hier ist eingebrochen worden.