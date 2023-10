Kindergarten wird 50 Jahre alt

50 Jahre Kindergarten „Hornbacher Sunn“: Das bedeutet 100 000 Situationen des Lachens, manches Tränleins, aber vor allem unzählige große wie kleine Sternstunden vieler Generationen der Hornbacher Kinder. Diese Rechnung machte Kindergartenleiterin Rebecca Manigold bei der Feierstunde auf dem Hof der Betreuungseinrichtung auf.

Die Kindergartenkinder empfingen musikalisch mit Gesang, Klanghölzern, Glöckchen und Rasseln die Gäste. Bürgermeister Milan Mapplassary überreichte seine Glückwünsche ebenso wie sein Amtsvorgänger Helmut Morr. Auch Ortsvorsteher Volker Schneider, Verwaltungsmitarbeiterin und Ansprechpartnerin in Sachen Kinderbetreuung Sabina Weber und die Leiterinnen der kommunalen Kindertagesstätten Bärenstark und Kleine Strolche, Marion Heer und Julia Ewald, waren zu der Feierstunde gekommen.

Viel Engagement in 50 Jahren

Manigold erinnerte in ihrer Ansprache an den 1. Mai 1973, als in dem zuvor als Erholungs- und Kinderheim genutzten Gebäude der Kindergartenbetrieb unter der Leitung von Roswitha Killian und Annelie Kofke aufgenommen wurde. Beide übernahmen in Folge 32 Jahre gemeinsam die Leitung der Einrichtung – „eingebunden in das Ortsgeschehen, weit über das normale Engagement hinaus“, wie Manigold über ihre Vorgängerinnen sagte, in deren Fußstapfen sie im Jahr 2005 getreten war.

Foto: Fritz Kopetzky Die 50-jährige Geschichte des Kindergartens ließ Leiterin Rebecca Manigold in ihrer Ansprache Revue passieren.

Manigold dankte all jenen, „die es möglich gemacht haben, diesen Ort so wunderbar und einzigartig zu gestalten“ und nannte die Kinder an erster Stelle. Diese seien es, die die Einrichtung zu einem der buntesten und fröhlichsten Orte werden ließen. Sie dankte aber auch ihrem Erzieherteam, das dauerhafte Quelle der Motivation und Inspiration sei, sowie den Eltern und dem Elternbeirat für ihr Engagement zugunsten der Einrichtung. Ein Einsatz, den die Festbesucher an diesem Tag auch schmecken konnten. Schließlich hatten die Eltern ein üppiges Angebot rund um heiße wie kalte Getränke und ein Kuchenbuffet für die vielen Gäste vorbereitet.

„Hornbacher Sunn im Mittelpunkt“

Wie die Sonne im Sonnensystem, so stehe auch die Hornbacher Sunn in ihrem System – dem Ortsteil der Gemeinde – im Mittelpunkt, so Bürgermeister Mapplassary. Er dankte den Erzieherinnen und der Kindergartenleitung für die Erfüllung ihrer „äußerst verantwortungsvollen“ Aufgabe, die nicht nur die Betreuung der Kinder umfasse, sondern auch das Abarbeiten immer umfangreicher werdender, bürokratischer Anforderungen. Der Verwaltungschef dankte aber auch den Kindern, die mit ihrem Wirken den Pädagogen täglich Inspiration und Kraft gäben.

Foto: Ernst Lotz Sieben Mannschaften spielten im Rahmen der Hornbacher Ortsmeisterschaft um den Wanderpokal. Ein Teil des Erlöses des alljährlich ausgetragenen Fußballturniers wurde an den Hornbacher Kindergarten gespendet. Ein weiterer Teil hatten die Hobby-Kicker zuvor der Kinderkrebsklinik in Mannheim gespendet.

Hobbykicker spenden auch an Kiga

Ortsvorsteher Schneider überbrachte den Dank der Bürger des Ortsteils und den des Ortsbeirats den aktuellen sowie den ehemaligen Mitarbeitern. Diese vermittelten mit ihrer fürsorglichen Arbeit immens wichtige soziale Werte und lehrten die Kunst des Zusammenlebens. Ortsbeiratsmitglied und Organisator des Hornbach Freizeit-Fußballturniers Andreas Kadel überreichte eine Geldspende an den Kindergarten: ein Teil der Erlöses des alljährlich ausgetragenen Fußballturniers. Ein weiterer Teil hatten die Hobby-Kicker zuvor der Kinderkrebsklinik in Mannheim gespendet.

Der ehemalige Birkenauer Bürgermeister Morr dankte für die Einladung zum Jubiläum der Einrichtung, die er zwölf Jahre als Verwaltungschef, zuvor aber auch als Verwaltungsmitarbeiter habe begleiten dürfen. Er erinnerte an die Zeit, in der die Einrichtung im Zuge einer dann nicht zustandegekommenen Neuausrichtung aller Kindergärten der Gemeinde zur Disposition gestanden habe. „Ich bin froh, dass es dazu nicht gekommen ist“, so Morr. Es sei von hoher Bedeutung, die kleineren Ortskindergärten auch in Zukunft zu erhalten. Schließlich seien diese wichtiger Bestandteil des Lebens in den Odenwälder Dörfern.

