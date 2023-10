Turnier für einen guten Zweck

Fußball für den guten Zweck: Die Hornbacher Fußball-Ortsmeisterschaft ist nicht nur ein Spaß für die Hobbykicker, die sich einmal im Jahr zu diesem Turnier auf dem Bolzplatz in Hornbach treffen. Sondern die Ortsmeisterschaft dient auch stets der guten Sache: Insgesamt wurden 2700 Euro eingenommen, die auch in diesem Jahr vollumfänglich für wohltätige Zwecke gespendet wurden. Ein Teil des Erlöses wurde an den Kindergarten „Hornbacher Sunn“ gespendet, der vor Kurzem sein 50-Jähriges feierte.

Übergabe direkt vor Ort

Der andere Teil wurde wieder an die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Mannheim überreicht. Vor Kurzem traf man sich zur Spendenübergabe direkt in Mannheim vor Ort: Ortsvorsteher Volker Schneider und Andreas Kadel, Ortsbeiratsmitglied und Organisator des Hornbacher Freizeit-Fußballturniers, überreichten einen Spendenscheck in Höhe von 2356 Euro an den leitenden Arzt der Onkologie, Dr. med. Matthias Dürken, der sich bei den Hornbachern bedankte.