Schäden am Dach zeitnah beheben

Die Gemeinde Birkenau soll dem baulichen Erhalt der Mehrzweckhalle in Hornbach Priorität einräumen. Bei der Sitzung des Hornbacher Ortsbeirats im Nebenraum der Mehrzweckhalle drängte das Gremium darauf, dass insbesondere die Schäden am Dach des in Gemeindebesitz befindlichen Gebäudes dringend und zeitnah behoben werden sollten und empfahl die notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Mehrzweckhalle in den Gemeindehaushalt einzustellen. „Wir haben bereits klar gesagt, dass dies so schnell wie möglich repariert wird, gerade weil Folgeschäden drohen“, sagte Ortsbeiratsmitglied Andreas Kadel.