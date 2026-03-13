Darmstadt: Einbrecher stehlen Wurst aus Kita
Bei dem Einbruch in einen Darmstädter Kindergarten stehlen Diebe eine Wurst. Dabei verursachen sie aber mehrere hundert Euro Schaden.
Darmstadt. Unbekannte Kriminelle sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, in einen Kindergarten in der Kurt-Schumacher-Straße in Darmstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Diebe über eine Tür in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten eine Wurst und flüchteten.
Obwohl der Wert der Beute gering ist, beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06151 9690 um Hinweise. (sig)