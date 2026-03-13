Hungrige Diebe

Darmstadt: Einbrecher stehlen Wurst aus Kita

Bei dem Einbruch in einen Darmstädter Kindergarten stehlen Diebe eine Wurst. Dabei verursachen sie aber mehrere hundert Euro Schaden.

Wer kann Hinweise zum Diebstahl der Wurst geben? (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Wer kann Hinweise zum Diebstahl der Wurst geben? (Symbolbild)

Darmstadt. Unbekannte Kriminelle sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, in einen Kindergarten in der Kurt-Schumacher-Straße in Darmstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Diebe über eine Tür in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten eine Wurst und flüchteten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Obwohl der Wert der Beute gering ist, beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06151 9690 um Hinweise. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einbrecher stehlen rund 30 Mundharmonikas
Rhein-Neckar-Kreis

Einbrecher stehlen rund 30 Mundharmonikas

Statt Fernseher und Keyboard nehmen die Täter die Instrumente und Schnaps mit. Wer steckt hinter dem Einbruch mit der ungewöhnlichen Beute?

28.01.2026

Diebe stehlen Bargeld aus Leichenhalle
Einbruch

Diebe stehlen Bargeld aus Leichenhalle

Einbruch an einem ungewöhnlichen Ort: In Fichtenberg entwenden die Einbrecher mehrere Hundert Euro aus einer Leichenhalle. Die Polizei bittet um Hinweise.

28.01.2026

Wohnungseinbruch - Diebe stehlen aus Kühlschrank
Schokolade statt Geld

Wohnungseinbruch - Diebe stehlen aus Kühlschrank

In Wüstenrot haben Einbrecher keine Wertgegenstände gestohlen, sondern sich an Schokolade, Toastbrot und Eiern aus dem Kühlschrank bedient.

27.01.2026

Einbrecher stehlen Heizstrahler
Einbruch

Einbrecher stehlen Heizstrahler

Unbekannte dringen in eine Bar ein. Sie suchen nicht nach der Kasse.

05.01.2026

Lampertheim: Diebe stehlen Wurst und Pommes
Kriminalität

Lampertheim: Diebe stehlen Wurst und Pommes

Ob sie Hunger hatten? Unbekannte stahlen mehrere Kartons Wurst und Pommes aus einer Lagerhalle in Lampertheim. Die Polizei sucht Zeugen.

23.06.2025