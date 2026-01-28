Diebe stehlen Bargeld aus Leichenhalle
Einbruch an einem ungewöhnlichen Ort: In Fichtenberg entwenden die Einbrecher mehrere Hundert Euro aus einer Leichenhalle. Die Polizei bittet um Hinweise.
Fichtenberg (dpa/lsw) - In Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) sind Einbrecher in eine Leichenhalle eingestiegen und haben Bargeld gestohlen. Laut Polizei verschafften sich zwei Diebe zwischen der Nacht zu Montag und der Nacht zu Dienstag Zutritt zu der Halle und entwendeten mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.