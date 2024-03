Einbruch bei Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Hessen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 um 24,2 Prozent zurückgegangen. Genehmigt wurde 2023 der Neu- und Umbau von knapp 19.000 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Davon waren den Angaben zufolge 15.500 Neubauten.