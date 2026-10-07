Kriminalität

Einbruch in Altenheim - 50 Cent Beute

Mit großem Aufwand verschaffen sich Diebe Zugang zum Altenheim. Die Beute ist minimal. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Einbruch.

Ein Einbruch in ein Altenheim in Wabern hat den Dieben nur eine geringe Beute gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Einbruch in ein Altenheim in Wabern hat den Dieben nur eine geringe Beute gebracht. (Symbolbild)

Wabern (dpa/lhe) - Gerade einmal 50 Cent haben Diebe bei einem Einbruch in ein Altenheim im nordhessischen Wabern erbeutet. Nach Polizeiangaben hebelten die noch unbekannten Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zwei Fenster des Büros in dem Heim auf und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie hätten jedoch lediglich etwas Kleingeld aus einer Geldkassette entwendet, die kurz zuvor geleert worden sei, so die Polizei. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

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