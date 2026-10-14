Einbruch in Praxis: Beute im Wert von 150.000 Euro
Einbrecher haben eine Zahnarztpraxis durchsucht und wertvolle Gegenstände mitgenommen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Umgebung.
Crailsheim (dpa/lsw) - Bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind insgesamt rund 150.000 Euro gestohlen worden. Unter anderem hätten die zunächst unbekannten Täter zahlreiche medizinische Geräte, Implantate, Gold sowie Bargeld mitgenommen, teilte die Polizei mit. Nun wird nach Zeugen gesucht, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen etwas Verdächtiges gesehen haben.