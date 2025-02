Weinheim: Sechsstelliger Schaden nach Einbruch in Zahnarztpraxis 

Weinheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Zahnarztpraxis in Weinheim-Sulzbach in der Nördlichen Bergstraße eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten die Täter die Eingangstür des Hauses sowie die Tür zur Praxis auf. Sie entwendeten mehrere zahnmedizinische Fachgeräte aus der Praxis. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06201 1003 0 entgegen. (dls)